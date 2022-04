Chimène Badi en deuil : la chanteuse annonce la mort d'un membre de sa famille

Son public, Chimène est toujours ravie de le retrouver sur scène dès que l'occasion se présente. Ces derniers temps, elle s'affichait d'ailleurs très en forme et toujours plus amincie pour les tournages d'émissions musicales. Canon en mini-jupe en cuir ou encore sexy en chemise et cuissardes, la star qui a été révélée en 2002 grâce à Popstars fait toujours forte impression.

C'est sans doute l'amour qui la rend par ailleurs en grande partie aussi rayonnante, elle qui s'épanouit au côté de Julien. Très discret, il est bien rare de voir le charmant brun au côté de Chimène Badi. Il faisait toutefois une exception au mois de janvier dernier à l'occasion du passage de sa belle dans l'émission La Boite à secrets. Mais présent ou non, une chose est sûre, Chimène Badi est la plus heureuse. "Julien m'a fait grandir. Je suis devenue femme, grâce à lui. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon corps, je n'évite plus le miroir. Depuis que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Je n'ai plus besoin de faire de régime, c'est comme si quelque chose s'était débloqué", confiait-elle à Gala en 2020.