Chloé Jouannet cash sur sa prise de poids : "J'ai eu du mal à me reconnaître"

Actrice principale dans le film Mon Héroïne de Noémie Lefort en salles le 14 décembre prochain, Chloé Jouannet incarne une jeune femme prête à tout pour rencontrer son idole Julia Roberts. Une expérience "géniale" et "positive" pour la comédienne de 25 ans. Interviewée par Télé 7 Jours, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet a confié avoir eu quelques complexes lors du tournage, notamment à cause de sa silhouette.

La jolie jeune femme qui s'est récemment teint en rousse a révélé s'être sentie mal à l'aise face aux caméras. "Je sens bien que les journalistes, aujourd'hui, ont un petit temps d'adaptation. Au moment du tournage, je n'étais pas très bien dans mes baskets. Je ne me plaisais pas trop, j'avais pris du poids : je me suis reprise en main. Quand j'ai vu le film, j'ai eu du mal à me reconnaître." a-t-elle indiqué.

C'est important de dire que c'est normal

Par le passé, la chérie de Sandor Funtek avait déjà fait part de ses complexes mais aussi de ses comportements avec la nourriture qui n'ont pas toujours été sains. "J'ai beaucoup complexé. J'ai fait le yoyo avec mon poids, j'ai fait partie de ce genre d'ados qui ont été mal dans leur peau à des périodes", avait-elle déclaré sur le plateau du Buzz TV.

Désormais réconciliée avec son corps, elle affirmait qu'il était important pour elle de faire prendre conscience aux jeunes filles que les réseaux sociaux et la télévision ne reflétaient pas la réalité et donnaient une image faussée de la féminité. "C'est important de dire que c'est normal, que c'est l'adolescence, qu'on passe par ce genre de choses mais que justement, avec des séries comme ça qui parlent du poids, du corps qui n'est pas un complexe mais une force, ça peut aider. [...] C'est chouette, c'est vraiment important, on a besoin de ça !", indiquait-elle à propos de Derby Girl.

Chloé Jouannet a également annoncé la sortie de son premier court-métrage au printemps prochain dans lequel seront présents son père et sa soeur Mado. "C'est un sujet très intime, qui parle de la relation entre un père et sa fille." a-t-elle expliqué.