Chloé Jouannet et sa demi-soeur Mado : sublimes jumelles aux deux célèbres mères

Une belle complicité qu'elles ne cessent de se prouver sur les réseaux sociaux en publiant régulièrement des photos ensemble. En octobre 2021, alors qu'elle fêtait ses 24 ans, Mado avait même fait une véritable déclaration d'amour à son aînée : "Tu es la personne qui, chaque jour, me donne l'envie d'être heureuse, l'envie d'être moi-même, l'envie de bosser et de réaliser mes rêves. Tu es belle, brillante et je t'aime je t'aime je t'aime. On se connaît depuis 14ans du coup et ça fait 14a ns que je suis la plus heureuse des petites soeurs et tout ça c'est grâce à toi. Chloé t'es la personne que j'aime le plus au monde. Tu m'aides tous les jours" avait-elle écrit, touchante.

Après ces jolies retrouvailles avec sa famille paternelle, on imagine que Chloé Jouannet va profiter de cette semaine pour aller également passer un peu de temps avec sa mère, Alexandra Lamy. Fusionnelles, la mère et la fille pourraient même retrouver Audrey Lamy, la tante de Chloé, qui a dû passer le réveillon en compagnie de ses deux enfants (Léo, 6 ans et Alma, 1 an).