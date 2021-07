Chloé Mortaud séparée de Vincent Cerutti : les raisons de leur rupture

Chloé Mortaud a enfin trouvé chaussure à son pied. Le 20 juin dernier, la jolie Miss France 2009 a dit "oui" à son compagnon David Dean Neiger lors d'une cérémonie qui a eu lieu en Bourgogne et à laquelle ont assisté plusieurs de ses copines reines de beauté. Un moment forcément riche en émotions pour la jolie jeune femme qui a toujours rêvé de se marier. Dans le passé, elle aurait pu par exemple s'imaginer cet avenir radieux avec Vincent Cerutti, auprès de qui elle s'est épanouie près de deux ans.

C'est en 2009 que le couple s'est formé avant que la distance ne les sépare. En effet, à l'époque, Chloé Mortaud, tout juste couronnée, multipliait les contrats de mannequin et vivait la plupart du temps à New York. De son côté, Vincent Cerutti était de plus en plus sollicité à Paris avec sa carrière à la télévision et notamment le lancement de Danse avec les stars, qu'il a animé plusieurs saisons. Ainsi, en 2011, la rupture est inévitable. "Avec Vincent, la situation n'était plus au beau fixe", avait-elle reconnu la même année dans les colonnes du magazine Gala. Et d'ajouter : "Il valait mieux qu'il reprenne sa liberté".

Chloé Mortaud a par la suite retrouvé l'amour auprès du pilote automobile Romain Thievin, avec qui elle a eu un fils, Matis, né le 23 février 2013. Très heureuse, elle avait encore une fois livré des confidences à nos confrères de Gala et avait accepté d'évoquer son ex. "Nous sommes restés ensemble pendant un an et demi et puis il m'a quittée. C'est forcément décevant mais, aujourd'hui, je souhaite à Vincent de connaître le même bonheur familial que moi", déclarait-elle pleine de bons sentiments.



De l'eau a assurément coulé sous les ponts depuis cette époque. Après sa rupture en 2018 avec le père de son fils, Chloé Mortaud a donc craqué pour David Dean Neiger. Quant à Vincent Cerutti, il a effectivement connu le bonheur familial grâce à Hapsatou Sy qui lui a donné deux beaux enfants, Abbie née en septembre 2016, et son fils Isaac, né le 15 novembre 2019. Tout est bien qui finit bien donc !