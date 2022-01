Chris Brown à nouveau accusé de viol : les détails glaçants de la plainte

Le chanteur Chris Brown est une nouvelle fois accusé de viol par une jeune femme. Les faits se seraient passés sur le Yatch de la star.

La star aurait violé la jeune femme alors que son yatch était amarré à côté de sa maison. Ce procès pourrait lui coûter 20 millions de dollars. La victime a tenu à rester anonyme. Il a néanmoins été révélé qu'elle est chorégraphe professionnelle, danseuse, mannequin et qu'elle travaille dans la musique. Elle a déclaré dans sa plainte que Chris Brown, père aujourd'hui de deux enfants, avait été amical avant de changer brusquement et la violer. Les circonstances de l'agression ont été révélées par TMZ. Selon eux, le chanteur avait convaincu la victime de se rendre immédiatement à sa demeure de Miami. La victime s'est rendue sur les lieux le 30 décembre 2020. L'interprète de Run It! aurait alors proposé à la jeune femme de prendre un verre dans la cuisine.

Elle a ensuite déclaré à la police être entrée dans la cuisine de la star où il lui a donné une tasse rouge avec une boisson mélangée et qu'ils ont commencé à parler. Après avoir rempli sa tasse une deuxième fois, elle affirme avoir commencé à ressentir un "changement soudain et inexpliqué de conscience". Dans le dossier, il est stipulé que la jeune femme s'est sentie "désorientée, physiquement instable et a commencé à s'endormir". Puis, elle a été conduite dans une chambre par le chanteur alors qu'elle était, d'après elle, droguée et endormie. Elle aurait été déshabillée dans la chambre et embrassée de force alors qu'elle marmonnait pour que Chris Brown arrête. Elle aurait ensuite été violée. La jeune femme a affirmé que le chanteur avait éjaculé en elle, et lui avait demandé par texto de prendre la pilule contraceptive du lendemain, ce que la jeune femme a fait.

La victime réclame aujourd'hui 20 millions de dollars de dommages et intérêts à la star, déclarant que ce viol présumé lui cause de grave troubles émotionnels.

L'ex deRihanna avait déjà été reconnu coupable de violence envers la chanteuse originaire de la Barbade après une violente agression en 2009. Il a depuis été inquiété plusieurs fois par la justice dans d'autres affaires.

Chris Brown reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.