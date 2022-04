Chris Brown est papa pour la 3e fois !

Le chanteur Chris Brown a confirmé qu'il était devenu père pour la troisième fois avec une publication sur les réseaux sociaux ce vendredi matin. Après des accusations de viols en janvier dernier, voilà des nouvelles plus légères qui nous parviennent au sujet du bad boy du R&B. Le chanteur de New Flame, 32 ans, a reposté une photo de Diamond Brown, la mère de la fille, qui montre sa fille de 3 mois Lovely Symphani Brown.

"Je t'ai donné la vie, mais au final, tu m'as donné la mienne. Joyeux 3 mois mon petit feux d'artifices!" déclarait Diamond, en commentaire de la photo où on voit le bébé sourire dans une combinaison Gucci rouge et bleue assortie d'un bandeau (voir diaporama). Chris a lui ajouté des emojis coeurs sur son compte Instagram en story. Alors que c'est la première fois que la star donne des nouvelles de son plus jeune enfant, la mère a quant à elle l'habitude de renseigner ses followers des progrès de sa petite fille, sur les réseaux. "La princesse est arrivée ! Lovely Symphani Brown. Ma douce petite fille, tu n'es de ce monde que depuis quelques jours et tu m'as déjà montré la vraie signification de la vie. Je te promets de t'aimer et te protéger. Pour toujours à toi, maman" avait déclaré la jeune femme le 7 janvier dernier à la naissance de la petite.

Chris Brown a deux autres enfants, une fille Royalty âgée de 7 ans, qu'il a eu avec Nia Guzman et un fils de 2 ans, Aeko Catori, qu'il a accueilli avec Ammika Harris. Celui qui avait connu des problèmes de justice à cause d'actes de violences conjugales sur Rihanna, avait déclaré avoir beaucoup changé en accueillant son premier enfant. "Avec moi, je veux toujours que les choses soient faites tout de suite, 'faisons le maintenant, faisons le maintenant' mais vous savez, être capable d'être père c'est regarder sa fille monter étape par étape, de ramper à marcher jusqu'à dire des mots et apprendre différentes choses tous les jours, cela m'apprend la patience" avait déclaré le chanteur à Ryan Seacrest en 2015.