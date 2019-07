Chris Brown et Drake : Ils règlent leurs comptes pour de bon, devant témoins

Les clashs font tourner (et trembler) la planète Rap ! Celui de Chris Brown et Drake a passioné des millions de fans. Après une violente bagarre et plusieurs piques en musique, le chanteur et son meilleur ennemi règlent leurs comptes devant des témoins bouche bée...

Chris Brown et Drake se sont croisés en soirée, une fête en plein air, à laquelle assistaient plusieurs bombes. Chacun a été informé de la présence de l'autre. Plutôt que de s'ignorer, Breezy et le 6 God (les surnoms de Chris Brown et Drake) se sont dirigés l'un vers l'autre. Après un échange verbal, Chris et Drake décident de régler leur différend une bonne fois pour toute... avec une battle de danse !

Face à Chris Brown, expert en la matière, Drake n'avait aucune chance. Le protégé de Lil Wayne a tout de même tenté d'impressionner son adversaire, sans succès. Il s'est même ridiculisé auprès de son propre entourage qui l'a laissé en plan.

À l'issue de leur duel, Chris et Drake ont échangé une poignée de main et une accolade, signes de leur réconciliation définitive mise en scène dans le clip de leur chanson. Le chanteur de 30 ans et le rappeur de 32 ans ont collaboré ensemble sur No Guidance, titre extrait du nouvel album de Chris baptisé Indigo.