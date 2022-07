Chris Marques aminci : le gros objectif qu'il s'est fixé "presque" atteint

Chris Marques est en effet "presque" arrivé à réaliser son objectif de perdre 14 kilos puisqu'il y a quelques mois, il expliquait en avoir perdu 12 grâce aux conseils d'un célèbre programme minceur, pour lequel il est devenu égérie. "On te réapprend à manger mais sans te priver. (...) La méthode ne pousse pas à être rivé sur son poids. Elle s'intéresse à d'autres piliers comme le bien-être psychologique, le sport, le sommeil. Je me sens beaucoup plus en forme", confiait-il lors d'une interview pour Public.

Le papa de Jackson, né en 2016 de sa relation avec Jaclyn Spencer, a ainsi fait la paix avec son corps qui avait beaucoup changé malgré lui ces dernières années. "Il y a quinze ans, je dansais entre sept et huit heures par jour. Depuis, mon corps a pris du poids naturellement et je me sens bien moins énergique. J'ai toujours fait les montagnes russes avec mon poids. Depuis la première saison de Danse avec les stars, j'ai pris dix kilos. J'ai bien profité des restaurants (rires)", reconnaissait-il pour Closer en février dernier. Le confinement n'avait alors pas aidé puisqu'il expliquait avoir gagné six kilos en plus.