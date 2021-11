Chris Marques privé de fête après la finale de Danse avec les stars : il quitte le plateau précipitamment

Après des semaines et des semaines de compétition, l'aventure Danse avec les stars a touché à sa fin vendredi 26 novembre 2021. Trois candidats étaient encore en lice pour disputer la grande finale, à savoir Michou, Bilal Hassani et Tayc. Au bout de trois danses réalisées à la perfection, c'est ce dernier qui a soulevé le trophée tant convoité avec sa partenaire Fauve Hautot sous les regards émus de son entourage ainsi que de ses anciens adversaires de la saison. Car en effet, ils ont presque tous fait leur retour sur le parquet pour l'occasion, même Wejdene que personne n'attendait, et pour ensuite faire la fête. Une personne manquait malheureusement à l'appel au moment de clôturer en beauté cette nouvelle saison de Danse avec les stars, à savoir Chris Marques.

Sur Instagram au cours du week-end, le juré emblématique a en effet partagé une bien mauvaise nouvelle. "Les amis, à la fin de DALS j'ai appris que j'étais double cas contact COVID. Sitôt le direct terminé, j'ai aussitôt quitté le plateau plutôt que de retrouver tout le monde pour fêter la fin de l'émission avec toute l'équipe", a-t-il écrit.

Une situation qui l'a également poussé à annuler des rendez-vous très importants à ses yeux, dont une tournée promotionnelle pour son livre Si seulement vous saviez dans sa ville de naissance. "Aujourd'hui, je devais retrouver Colmar et ma famille. Je suis infiniment triste de devoir m'isoler afin de ne pas propager le virus si je l'ai contracté. J'ai une pensée pour mes amis de Colmar, ma famille, l'équipe du Salon du Livre qui avait tout fait pour que ce moment soit parfait", a-t-il regretté. "Soyez certaines et certains que je préférerais mille fois être dans 'ma' ville à vos côtés ce week-end pour vous rencontrer et dédicacer mon livre 'Si seulement vous saviez'. Prenez soin de vous. Vraiment. Je vous embrasse", a-t-il conclu.