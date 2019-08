Chrissy Teigen défigurée à cause d'une allergie : "Mes lèvres vont exploser !"

Le 17 août 2019, Chrissy Teigen (33 ans) a eu la terrible surprise de découvrir que sa bouche avait triplé de volume. Sur Twitter elle explique que ce symptôme est un angio-oedème, une réaction allergique due à l'altitude. En effet, la mannequin et son mari John Legend (40 ans) ont été invités ce week-end à un mariage dans les montagnes de l'Utah. Elle écrit : "Saviez-vous que l'angio-oedème peut être causé par le mal des montagnes ? J'apprends des choses tous les jours. Mes lèvres vont exploser. Adieu."

Très en colère et triste...

Le "mal aigu des montagnes" désigne les personnes qui réagissent mal à une montée brutale en altitude en développant des symptômes imprévisibles. Sur Twitter, la maman de Luna (3 ans) et Miles (15 mois) écrit : "Très en colère et triste que mon état de naissance, l'Utah, a choisi de m'empoisonner avec un mal aigu des montagnes".

Allongée dans son lit et épuisée, la femme de John Legend s'adresse ensuite à ses amis sur Instagram. "Luke, Meghan,... Pourquoi avez-vous choisi de vous marier dans un endroit qui essaye de me tuer ?" Toujours très drôle, la mannequin raconte ensuite qu'un de ses abonnés lui a écrit que cette invitation dans les montagnes pouvait ressembler à un meurtre avec préméditation. Un peu plus tard, Chrissy se filme dans la salle de bain sans maquillage et dévoile son petit remède qui la soulage instantanément... Une bombe d'oxygène ! On découvre ensuite Chrissy avec son époux, assise et toujours avec sa petite bombe sous la main. Amusé, on entend rire John Legend au moment où sa femme s'offre un shot d'oxygène.

Nous souhaitons un très bon rétablissement à Chrissy Teigen !