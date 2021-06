Christa Theret : Que devient l'actrice depuis le tournage du film LOL ?

Une carrière en or lui tendait les bras. Christa Theret a commencé à sévir en tant que comédienne alors qu'elle était toute jeune. À l'âge de 14 ans déjà, elle jouait pour Costa-Gavras dans le film Le Couperet. Mais évidemment, le succès populaire arriva un peu plus tard. Quatre ans plus tard, exactement, le jour de la sortie de LOL, de Lisa Azuelos. Le rôle de Lola avait valu à l'actrice un succès public et critique puisque sa prestation avait inspiré un remake américain starring Miley Cyrus et que la parisienne avait été nommée aux Césars 2010 dans la catégorie "Meilleur espoir féminin".