Christiane Taubira: Grillée en train de danser, elle engueule Laurent Delahousse

Réputée pour avoir le verbe haut, Christiane Taubira était toutefois à court de belles expressions le 24 mai 2020 pour s'en prendre au journaliste et présentateur Laurent Delahousse. L'ex-Garde des Sceaux était un peu agacée d'avoir été filmée à son insu, dansant sous le soleil, lors d'un duplex depuis chez elle en Guyane, où elle habite une grande partie de l'année.

Invitée de l'émission 20h30 le dimanche, l'ancienne ministre de la Justice patientait avant qu'on lui donne la parole après une séquence au cours de laquelle on pouvait voir une brève prestation du danseur Hugo Marchand. Le jeune homme dansait au son d'une chanson de David Bowie au milieu des colonnes de Buren dans le 1er arrondissement de Paris. Un joli moment artistique qui a enchanté la femme politique de 68 ans, très gourmande de culture sous toutes ses formes. Elle s'est ainsi mise à danser, avec plaisir, ignorant qu'une vignette apparaissait à l'antenne, dévoilant ainsi sa propre chorégraphie aux téléspectateurs.

"On a retrouvé Christiane Taubira, qui dansait en Guyane, qui regardait ça. Vous avez un retour, j'en reviens pas !", a alors lancé Laurent Delahousse à son invitée. Très surprise, celle qui s'est illustrée dans le précédent gouvernement de gauche pour avoir défendu avec panache la loi dite du Mariage pour tous a alors mis sa main sur sa bouche avant de lâcher : "Bah oui c'est maintenant que vous me dites ça ! C'est maintenant qu'il me dit que j'étais à l'antenne !" Taquin, le présentateur lui a confirmé qu'ils ont "mis 3 ou 4 secondes" mais qu'ils ont "gardé les rushs". Pourra-t-on alors un jour voir la séquence où Christiane Taubira danse dans son intégralité ?

Cette séquence qui devait être off n'est pas sans en rappeler une autre, récente, qui a aussi touché une femme politique : Sibeth Ndiaye. La porte-parole du gouvernement avait été filmée relativement moins à son avantage puisqu'elle était apparue une cigarette au bord des lèvres sur BFMTV, pianotant sur son portable avant une interview depuis son bureau.