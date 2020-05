Christina Aguilera en maillot échancré : la chanteuse ultra sensuelle

Plus sexy que Dirrty, X-tina laisse exploser sa sensualité sur Instagram. La chanteuse a partagé des photos d'une baignade nocturne. Plus Beautiful que jamais, la maman de Max et Summer vend du rêve...

Les deux amoureux se fréquentent depuis déjà 10 ans. Ils se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du film Burlesque, dont elle était la star avec Cher, alors que lui était l'assistant du réalisateur. Une histoire qui dure puisqu'ils ont eu ensemble une petite fille, Summer, en 2014. Le premier enfant du couple, mais le deuxième pour la chanteuse, déjà maman d'un garçon, Max, né en 2008, issu du son premier mariage avec le producteur Jordan Bratman Un peu de repos bien mérité pour Christina Aguilera, qui est actuellement au coeur d'une cyberattaque. Un sombre groupe de hackers a en effet réussi à pirater le cabinet d'avocat Grumman Shire Miseras & Sacks qui s'occupe d'une grande partie des stars de la musique américaine, dont Christina, mais aussi Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey et de nombreux autres. Le groupe de criminels menacerait depuis le cabinet de divulguer des documents sensibles s'ils ne reçoivent pas une grosse somme d'argent. Affaire à suivre donc !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos