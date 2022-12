Christina Milian en robe fendue avec M. Pokora : soirée magique avec Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolina

Bien déterminée à supporter et à soutenir son pays natal, l'Ukraine, la femme deGaël Monfils , Elina Svitolina, a organisé un somptueux gala de charité afin de recueillir des fonds pour les populations en guerre grâce à sa fondation. Le 2 décembre 2022, la jeune femme a ainsi réuni de nombreuses personnalités à Monaco dont ses amis Christina Milian et M. Pokora. Ravis de faire partie de la soirée, le couple a pris la pose, toujours très amoureux. La maman de Violet, Kenna et Isaiah était sublime dans une robe pailletée et fendue Maje laissant entrevoir son ventre. De son côté, l'interprète du titre Planètes était très classe dans un smoking bleu nuit associé à une cravate ultra-fit.

"GALA date in support of our friend @Elisvitolina & the children of #Ukraine. Matt won some sweet items from the auction! All for a great cause. Thank you for having us. We all pray this will be over soon. @iamgaelmonfils #elinasvitolinafoundation" ("Soirée de gala en soutien à notre amie @Elisvitolina et aux enfants d'Ukraine. Matt a gagné des objets très intéressants lors de la vente aux enchères ! Tout ça pour une grande cause. Merci de nous recevoir. Nous prions tous pour que cela se termine bientôt."), écrit l'actrice et chanteuse américaine en légende.