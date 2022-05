Christina Milian en sous-vêtements sensuels : la femme de M. Pokora fait grimper la température

A 40 ans, la star est dans une forme resplendissante. Elle avait déjà illuminé le festival de Coachella de ses tenues osées et stylées il y a quelques semaines. Alors que Matt Pokora veillait au grain et se baladait avec leurs deux jeunes enfants, la star avait pris un moment pour elle à l'occasion d'une pool party folle avec son amie Karrueche Tran. Elle avait fait son apparition dans un incroyable maillot string bleu et un top qui dévoilait un peu sa poitrine. Son look chic et sexy était complété par un bandana jaune qu'elle portait autour du coup ainsi qu'un tote bag NASA.