Christina Milian : Déchaînée en soirée à Los Angeles après un long séjour en France

Rentrés à Los Angeles après trois mois passés en France, Christina Milian et M. Pokora retrouvent leurs petites habitudes ! L'actrice et chanteuse replonge dans les soirées prisées de la Cité des anges. Elle était de sortie jeudi soir, sans son mari, mais bien accompagnée tout de même...

Christina Milian s'est rendue dans une résidence privée, à Hollywood, ce jeudi 27 janvier 2022. Elle a assisté à la soirée de lancement du nouveau single de son ami J.Ryan La Cour. Le PDG de la marque Pretty Little Thing, dont Christina est une des ambassadrices, s'essaye à la chanson avec un titre baptisé Show You Some Love. Il l'a interprété en live jeudi soir, devant un public de proches venus le soutenir.

Parmi ces proches figurait donc Christina Milian. Photographiée dès son arrivée, l'épouse de M. Pokora et maman de trois enfants (Violet, Isaiah et Kenna, âgés de 11, 2 ans et 9 mois) a retrouvé J.Ryan La Cour et une Karrueche Tran survoltée. L'ex-compagne du chanteur Chris Brown et du joueur de foot américain Victor Cruz a fait étalage de ses talents de danseuse et de sa souplesse, sous les yeux d'une Christina épatée.

Christina Milian profite pleinement de son comeback à L.A., après son séjour en France. Elle avait accompagné M. Pokora, qui a fait ses grands débuts au théâtre sur les planches de La Madeleine, dans Les Grandes Ambitions. Le chanteur et nouveau comédien donnait la réplique à Estelle Lefébure et Philippe Lellouche, metteur en scène du spectacle.

Le trio devait poursuivre l'aventure avec une tournée dans toute la France. Elle a malheureusement été annulée à cause de l'incertitude autour de la pandémie de Covid-19 et de potentielles restrictions.