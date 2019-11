Christina Milian enceinte de M. Pokora : son Noël s'annonce très spécial

Dans quelques semaines, Christina Milian offrira le plus beau cadeau qui soit à M. Pokora : un enfant. Le couple, qui a annoncé attendre un heureux événement en juillet dernier, devrait accueillir un petit garçon au début de 2020.

Noël approchant à grands pas, Christina Milian a été sollicitée par le média américain E! News afin de savoir comment elle avait prévu de remplir la hotte du père Noël cette année. "Je pense plutôt à célébrer ces fêtes de fin d'année avec mes amis et ma famille", a-t-elle répondu, faisant référence à sa grossesse. Ce dernier Noël sera, normalement, le dernier à trois, avec M. Pokora, mais également sa fille Violet, 9 ans, dont le père est le rappeur The-Dream.

La chanteuse et actrice américaine de 38 ans, vue dans la comédie romantique The Falling Inn Love de Netflix, en a malgré tout profité pour distiller un précieux conseil : "Mon meilleur conseil est d'acheter vos cadeaux en étudiant pour qui ils sont." Pour elle, la clé d'un cadeau réussi est donc de bien connaître au préalable son destinataire. "J'aime donner des cadeaux en sachant qu'ils feront vraiment plaisir et qu'ils seront appréciés", a-t-elle ajouté.

La compagne de M. Pokora a également fait une sélection de 15 produits, des cadeaux qu'elle conseille d'offrir cette année. Et comme elle ne perd pas le Nord, Christina Milian n'a pas manqué d'y glisser une carte cadeau Beignet Box, son propre business qu'elle a dernièrement monté à Los Angeles.

La belle n'est pas retournée en Californie depuis un mois et demi. Arrivée en France au début du mois d'octobre pour le lancement de la nouvelle tournée de M. Pokora, le Pyramide Tour, elle continue de le suivre partout. Montpellier, Nice, Marseille... Le 9 novembre dernier, elle se trouvait à ses côtés sur le tapis rouge des NRJ Music Awards à Cannes, sublime dans un chemisier transparent Balmain, et avait assisté au nouveau sacre de son amoureux.