Christina Milian enceinte et sexy : photos de son ultime rencard avec M. Pokora avant d'accoucher

Le 24 avril 2021, Christina Milian a accouché de son troisième enfant. Un petit garçon, fruit de son union avec M. Pokora, prénommé Kenna. Mais quelques heures avant cela, la star s'offrait une dernière soirée en tête-à-tête avec son amoureux.

Sortie de la maternité, où elle s'est amusée à filmer son chéri prenant quelques cours de rattrapage, Christina Milian a partagé auprès de ses millions d'abonnés sur Instagram deux photos d'elle inédites. Vêtue d'une superbe robe de soirée vert émeraude Fashion Nova, échancrée aux jambes et à la poitrine, l'interprète du tube When You Look At Me pose perchée sur des escarpins, très apprêtée pour passer une belle soirée. "Dernier soir de rencard avant que notre famille s'agrandisse", écrit-elle en légende de sa publication. On peut voir qu'en dépit d'un baby bump annonciateur d'une naissance imminente, la jeune femme de 39 ans voulait pouvoir passer un dernier moment de complicité avec M. Pokora avant de se retrouver une nouvelle fois entre les couches, les biberons et les pleurs...