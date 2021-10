Christina Milian partie loin de M. Pokora, elle savoure une énorme surprise

Le 26 septembre dernier,Christina Milian a fêté son anniversaire à Paris avec son époux M. Pokora. Nés le même jour, les parents de Kenna et d'Isaiah avaient pu célébrer cette journée si spéciale avec leurs amis Tony Parker et sa chérie Alizée Lim.

Christina Milian a quitté Paris - où M. Pokora est retenu puisqu'il joue dans la pièces Les grandes ambitions -, pour passer quelques jours à New York. Le but était d'aller célébrer l'anniversaire de sa maman Carmen, mais la belle brune de 40 ans a eu l'immense joie de constater que ses amis lui avaient également préparé un anniversaire surprise.

"Sexy 40" peut-on découvrir sur des luminaires géants présents dans la salle réservée pour la fête de la chanteuse et de sa mère. Totalement prise de court, la maman de Violet a pu retrouver de nombreux amis dont sa BFF Karrueche Tran. Celle-ci a filmé et partagé le moment précis où Christina découvre tous ses amis réunis pour lui souhaiter son anniversaire. Un moment inoubliable pour l'interprète du titre When You Look At Me qui n'a pu s'empêcher de crier sa joie au moment de cette sublime découverte.

Sexy 40 !

Au cours de la soirée, la belle brune a pu improviser un show très chaud sur l'une des tables, encouragée par ses nombreux amis présents à la fête. Très sexy, elle a réalisé une danse très caliente prouvant ainsi à tous qu'on peut passer le cap de la quarantaine avec beaucoup de sensualité. Mère et fille ont ensuite souffler sur les bougies disposées sur deux délicieux gâteaux. Radieuse dans une robe soyeuse couleur anis, la femme de M. Pokora a reçu plusieurs cadeaux dont des bijoux de la marque Tiffany's.

La veille, le vendredi 1er octobre, Christina Milian avait accompagné M. Pokora à l'anniversaire du mannequin Cindy Bruna. Le couple avait ainsi pu croiser plusieurs stars du PSG, Neymar ey Kylian Mbappé entre autres, alors que l'on sait que M. Pokora est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille.