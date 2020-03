Christina Milian : Petite mine face à Samuel Umtiti en soirée à Paris

Invitée de luxe de la soirée d'ouverture du nouveau showroom parisien Pretty Little Thing le 3 mars 2020, Christina Milian est arrivée radieuse et lumineuse avec son ami Bass for Real. Sûrement fatiguée par sa nouvelle vie de maman, la chanteuse américaine à la petite mine avait opté pour un look très naturel sans make up assorti d'un petit chignon flou. L'artiste de 38 ans confiait d'ailleurs récemment que son rythme avec bébé n'était pas de tout repos en écrivant sur Instagram : "Les nuits peuvent être difficiles quand vous changez de fuseau horaire. Alors à la place, papa et moi on vit ça au jour le jour et on se relaie. (...) Être parent, c'est un boulot du matin au soir."