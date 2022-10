Christina Milian ventre à l'air et très hauts talons pour une soirée sushis avec M. Pokora, elle sort le grand jeu

Ils sont nés le même jour, un 26 septembre, à seulement quelques années d'écart. Et depuis qu'ils se sont rencontrés par le biais d'amis à Saint-Tropez, en août 2017, Matt Pokora et Christina Milian ne se quittent plus. Les deux artistes ont vécu un coup de foudre ce jour-là. Désormais, ils vivent une belle histoire et ont fondé une famille. Mariés en 2020, tous les deux accueillent rapidement deux petits garçons, Isaiah, 2 ans et demi et Kenna, 17 mois, qui viennent compléter la famille déjà composée de Violet, 12 ans, la fille de la chanteuse américaine. Alors forcément, le couple profite de chaque rare moment qu'il leur est offert à passer seulement en tête-à-tête comme tous les jeunes parents.

Et ce dimanche 9 octobre, Christina Milian a décidé de se faire ravissante pour une sortie avec son époux M. Pokora, 37 ans. Sur Instagram, la jeune maman de 41 ans a publié quelques photos de leur soirée sushis, et notamment de son look sexy, perchée sur de très hauts talons. "Midnight Sushi Run", a-t-elle simplement légendé ce carrousel où l'on découvre la chanteuse américaine ventre à l'air, vêtue d'un perfecto en cuir et d'un legging noir. Les cheveux relevés en queue de cheval, l'interprète de When you look at me affiche un sourire radieux, visiblement satisfaite de ce moment rien qu'à elle et son mari.