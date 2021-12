Christina Ricci a accouché : l'actrice présente son deuxième enfant

"Cleo est tellement belle, bienvenue au monde !", "Elle est adorable !! Félicitations, chérie !!", "Oh quel beau petit môme", peut-on lire dans les commentaires de la vidéo. Diane Kruger, le top model Helena Christensen, la Française Audrey Marnay, les créateurs de mode Silvia Venturini Fendi et Kim Jones (respectivement directeurs artistiques des maisons Fendi et Dior) et bien d'autres internautes ont souhaité la bienvenue à la craquante Cleo.

Ce bébé est le premier de Christina Ricci et son mari, le coiffeur Mark Hampton. Les nouveaux parents se sont unis au mois de septembre, lors d'une cérémonie très discrète. Quelques mois plus tôt, en avril 2021, Christina et son ex-époux James Heedergen étaient officiellement prononcés divorcés.

Christina Ricci et James Heedergen s'étaient mariés le 26 octobre 2013. Leur mariage s'est malheureusement terminé dans la douleur. En remplissant les papiers du divorce, en juillet 2020, Christina Ricci avait notamment évoqué "de nombreux actes de violences domestiques". Les deux ex sont parents d'un garçon, Freddie, né en août 2014 et aujourd'hui âgé de 7 ans.