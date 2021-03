Christine Bravo pas maquillée, pas lavée ni épilée : "Mon mari m'aime nature !"

La culture est mise sous scellé depuis bientôt un an... mais elle est bien la seule. Partout en France, les lieux de commerce restent ouverts, même ceux qui ne sont pas de première utilité, comme l'a récemment expliqué Gabriel Attal. "J'avoue avoir du mal à expliquer qu'on puisse aller dans un Sephora et pas dans un musée" a regretté l'homme politique dans les colonnes du journal Le Parisien. Et s'il y en a une qui estime qu'aller s'acheter des masques au concombre n'est pas une raison impérieuse pour sortir de chez elle, c'est bien Christine Bravo !

L'animatrice a trouvé l'homme de sa vie, et le bon. Alors à ses yeux, elle reste la plus belle, avec ou sans l'aide de produits cosmétiques. "C'est vrai que je me maquille peu parce que je n'en ai pas besoin, a expliqué Christine Bravo, accusée de ne jamais avoir mis les pieds dans un magasin de l'enseigne. J'ai un teint de pêche. Pourquoi irais-je ? Et puis mon mari m'aime nature. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes 'sophistiquées'. Moi je suis nature. Je ne me rase pas les poils, je ne me lave pas, je ne me maquille pas... et il aime ça." Un amour sans artifice...