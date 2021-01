Christophe Beaugrand, ancien "enfant bouboule" : "J'étais en surpoids jusqu'à 20 ans"

Après le succès de la première saison, Stars à nu fait son retour pour une deuxième édition dès février 2021. Plusieurs personnalités, six femmes et sept hommes, ont rejoint le casting de l'émission. Parmi elles, Christophe Beaugrand. L'animateur de 44 ans avait déjà été sollicité par le passé, mais ce n'est que cette année qu'il se sent prêt à partager cette expérience...

Christophe Beaugrand, ancien enfant "bouboule"

"Arthur, qui produit l'émission, m'avait déjà appelé l'année dernière mais je ne m'en sentais pas capable, j'avais peur des réactions du public... Puis, j'ai vu que le programme était formidable et utile pour encourager les hommes à se faire dépister du cancer de la prostate, et les femmes du cancer du sein, confie Christophe Beaugrand dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Quand il a été question d'une saison 2, je me suis dit que c'était le bon moment. Je suis devenu papa en 2019, et j'ai perdu mon père d'un cancer il y a vingt ans. C'était un joli symbole."

Le principe de Stars à nu n'a pas changé : les stars au casting sont invitées à se dénuder sur une chorégraphie dans le but de sensibiliser les téléspectateurs au dépistage des cancers des testicules et de la prostate pour les hommes, du sein pour les femmes. Un strip-tease à l'antenne de TF1 qui ne met pas forcément à l'aise Christophe Beaugrand... "Je suis un ancien enfant 'bouboule' : jusqu'à 20 ans, j'étais en surpoids, rappelle-t-il. J'ai toujours eu beaucoup de complexes avec mon corps. Mais j'ai découvert que des garçons qui participent à l'émission, comme Camille Lacourt, avaient eux aussi leurs complexes."

C'est aux côtés de Cartman, Laurent Maistret, Vincent Desagnat, Gil Alma, Jeanfi Janssens et comme déjà précisé plus haut Camille Lacourt que Christophe Beaugrand jouera le jeu. Le casting des femmes est composé de Maëva Coucke, Nathalie Marquay-Pernaut, Linda Hardy, Inès Vandamme, Anaïs Grangerac et Lola Dubini.

Une nouvelle vie à trois avec son mari et leur fils, Valentin

Un nouveau défi pour Christophe Beaugrand qui semble plus à l'aise aujourd'hui. Il faut dire que ça a bougé dans sa vie récemment. En juillet 2018, il a épousé son amoureux Ghislain Gerin. Puis, en novembre 2019, le couple accueillait son premier bébé, un petit Valentin né par mère porteuse aux États-Unis. Un quotidien à trois qui comble de bonheur le journaliste de LCI.