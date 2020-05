Christophe Beaugrand fête les 6 mois de son fils Valentin avec Ghislain

C'était un grand jour pour Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gerin. Le couple a célébré les six mois de son fils né par mère porteuse. Le 9 mai 2020, Christophe a partagé un cliché dévoilant l'énorme tarte au citron meringuée pour fêter l'anniversaire de Valentin. Posée sur le gâteau, une bougie avec le chiffre 6 est prête à être soufflée. En fond, on aperçoit Valentin dans sa chaise haute, le sourire aux lèvres. En légende, Christophe écrit : "6 mois de bonheur pour tes papas, Joyeux mini-versaire mon amour." De son côté, Ghislain a partagé un portrait de son fils, tout en dissimulant ses yeux par des émojis en forme d'étoiles. Il commente : "6 mois, Joyeux moisiversaire mon amour. On t'aime." Une publication déjà likée par presque 30 000 followers qui sont toujours conquis lorsque les deux papas publient une nouvelle photographie de leur précieux bébé.

Papa du petit Valentin depuis le 5 novembre 2019, Christophe a récemment décidé d'écrire un livre sur sa paternité et sur son parcours d'adoption. Un livre destiné à explique à son fils les circonstances de sa naissance lorsqu'il sera plus grand. Interviewé par Closer, il confiait dans l'édition du 30 avril 2020 : "J'ai envie d'écrire pour moi dans un premier temps et pour lui surtout. Pour lui raconter son histoire, comment il est arrivé jusque-là. (...) Il s'agit d'écrire l'histoire familiale. Je pense d'ailleurs qu'il est déjà assez grand pour comprendre certaines choses. Depuis qu'il est tout bébé, je lui parle beaucoup. Je lui envoyais même des messages audio quand il était encore dans le ventre de Whitney", explique-il, évoquant ainsi la mère porteuse auquel il a fait appel pour devenir père. Une magnifique histoire qui devrait voir le jour après la fin du confinement.