Christophe Dechavanne accuse M6 de plagiat : 10 millions d'euros en jeu !

Entre Christophe Dechavanne et M6, la guerre est déclarée. Et c'est au tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) que revient le dernier mot. En effet, comme le révèlent nos confrères du Parisien, le célèbre animateur, également patron de la boîte de productions Coyote Conseil, attaque la chaîne pour "parasitisme", "préjudice moral" et réclame près de 10 millions d'euros. En cause, l'émission Incroyables transformations, diffusée sur la Six, qui serait copiée sur un projet de programme de Coyote Conseil.

Tout a commencé en avril 2016, lorsque Coyote Conseil achète pour 12 000 euros les droits d'adaptation de Body fixers, émission diffusée en Angleterre et qui met en scène plusieurs experts venant en aide à des anonymes complexés par leur physique. Neuf mois plus tard, Coyote Conseil propose une version française à M6 qui a "immédiatement manifesté son intérêt", comme indiqué dans l'assignation à laquelle Le Parisien a eu accès. La machine est lancé, le casting aussi et plusieurs réunions sont organisées, dont une avec Stephen Lambert, propriétaire de la marque Body fixers. En juin 2017, premier tarif évoqué : 125 000 euros l'émission, en version hebdomadaire.

Mais le mois suivant, "M6 a fait savoir de manière abrupte et soudaine qu'elle ne comptait pas finalement commander le format" pour "des raisons budgétaires", indique Coyote Conseil. Finalement, les discussions reprennent autour d'une quotidienne... sans jamais aboutir. En mars 2018, Christophe Dechavanne et ses équipes découvrent que Studio 89, filiale de M6 qui produit aujourd'hui Incroyables transformations, lance un casting. Coyote Conseil adresse une mise en garde à la chaîne dans l'espoir d'éviter tout plagiat.

M6 accusée de plagiat, 10 millions d'euros en jeu

Des doutes avérés puisqu'un an plus tard, le 1er avril 2019, M6 lance Incroyable transformations. L'animateur dénonce "une reprise sauvage du format élaboré par son équipe" et, avec le créateur de Body fixers, demande des comptes à la chaîne. La Six se défend et assure qu'"à bien des égards, tant dans son style narratif, sa mécanique que dans sa réalisation". Coyote Conseil dénonce "une usurpation", "un pillage", "une copie parasite" ainsi qu'un comportement "déloyal" et "une mauvaise foi déconcertante" de la part de M6.