Christophe Dechavanne "engueulé deux ou trois fois" par une actrice, il raconte...

Bientôt sur le petit écran dans le rôle totalement inattendu de William Perrin, maréchal des logis-chef, dans la série Capitaine Marleau, Christophe Dechavanne délaisse pour la première fois sa casquette d'animateur pour celle d'acteur. Interviewé par Télé Star, l'ancien animateur de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! a dévoilé les coulisses de cette expérience, qu'il a considéré comme véritablement effrayante.

"Totalement stressé" de ne pas être à la hauteur, il explique avoir longtemps été vu comme un boulet dans le monde des séries et du cinéma. "Cela fait vingt ans que je veux jouer la comédie mais, avec ma tête d'animateur, je suis considéré comme un parasite qui vient gratter à la porte, ce que je comprends très bien !", confie-t-il avec regrets.

Repéré par Josée Gayan, la réalisatrice de la série Capitaine Marleau, Christophe Dechavanne ne voulait donc certainement pas la décevoir, ni même son acolyte dans cette fiction de France 2, Corinne Masiero. Agacée par le pessimisme et le côté parfois un peu défaitiste de l'animateur, l'actrice a visiblement eu quelques crises de nerfs en découvrant à quel point il doutait de lui.

J'avais la trouille

"Corinne m'a engueulé deux ou trois fois en me demandant d'arrêter de dire que je n'étais pas acteur ! "Tu es un acteur !" répétait-elle. Angoissé, il raconte même avoir été obligé de parfois s'allonger "par terre" sur sa doudoune "pour méditer" tellement il avait peur. "J'avais la trouille", ajoute-t-il, très sincère.

Par ailleurs, Christophe Dechavanne confie avoir trouvé une vraie oreille attentive chez la clivante Corinne Masiero qu'il a tout simplement adoré ! "J'ai rencontré une femme formidable ! Elle et moi on est un peu des animaux, ça va très vite. En moins d'une minute on s'est rendus compte que ça allait coller. Ça a été mieux que ça puisqu'on a beaucoup déconné en dehors des prises et qu'on s'est raconté nos vies", a-t-il expliqué.

Pour rappel, Christophe Dechavanne apparaitra le 8 avril prochain dans la série Capitaine Marleau sur France 2 à 21h10.

L'intégralité de l'interview de Christophe Dechavanne est disponible dans le magazine Télé Star, du 2 au 8 avril 2022.