Christophe Dechavanne vacciné contre la Covid-19 : "mou" et "dans le flou"... il raconte

À 63 ans, Christophe Dechavanne est déjà à mis-chemin d'être protégé contre la Covid-19. En effet, l'animateur a fait savoir sur Twitter qu'il avait reçu sa première dose du vaccin Astra Zeneca dans la journée de vendredi 5 mars 2021. Il fait donc désormais officiellement parti des quelques 3 millions de Français en partie vaccinés. Pas peu fier, Christophe Dechavanne a posté une photo de lui portant un badge sur lequel était inscrit : "Je sui vacciné contre la Covid-19". "Voilà voilà ! Dans douze semaines la deuxième. Suis content...", a-t-il légendé.

Une publication qui a suscité bon nombre de réactions. Si certains internautes ont été ravis de savoir que leur animateur et producteur préféré avait pu sauter le pas, d'autres au contraire ne comprennent pas pourquoi il a eu l'opportunité de se faire vacciner, au vu de son âge peu avancé. Des commentaires auxquels le principal intéressé n'a pas souhaité répondre. En revanche, il a accepté de se confier sur son ressenti physique dans les heures qui ont suivi son injection. "J'ai un peu mal au bras... Un peu... Je fus un peu dans le flou... très peu... et pour l'instant 10 heures après... rien... Un poil mou... C'est tout... Je vous tiens au courant", a-t-il expliqué.

Comme promis, Christophe Dechavanne a par la suite continué de donner de ses nouvelles. "La réputation précédant hier encore l'Astra Zeneca me faisait un peu serrer les fesses, j'avoue... 15 heures plus tard, pas de symptôme grippal. Pourvu que ça dure. Je ne fais pas de promo, je raconte, c'est tout", s'est-il défendu, toujours sur Twitter. Et "26 heures" plus tard, tout allait toujours aussi bien pour le papa de Ninon, Pauline et Paul-Henri. Un véritable soulagement pour ce "bon hypocondriaque" qu'il est. "J'ai sûrement de la chance, mais c'est comme ça... rien ! (...) Je suis aux aguets je vous assure !", a-t-il indiqué. Finalement, Christophe Dechavanne est resté "tranquille-peinard" tout le week-end, ce qui lui a permis de blaguer sur les théories complotistes qui circulent au sujet du vaccin. "Le seul truc.. je coupe mon téléphone et j'ai quand même des appels d'Olivier Veran en direct dans mes oreilles qui prend des nouvelles et qui sait ou je suis. La 5G ! C'est moderne", a-t-il ironisé.