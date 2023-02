Cindy Poumeyrol enceinte de 7 mois et "mortellement sexy" en lingerie : ses dernières photos font sensation !

Au début du mois de décembre, Cindy Poumeyrol en a étonné plus d'un en annonçant être enceinte de son troisième enfant, moins d'un an après la naissance de sa dernière fille Victoire et deux ans après celle de l'aînée Alba. Et surprise, c'est une nouvelle fille qui va rejoindre le clan qu'elle s'est construit avec son mari Thomas Chenut. Cette nouvelle grossesse ne fut toutefois pas du tout attendue et n'est pas survenue au meilleur des moments. D'ailleurs, paniqué, Thomas Chenut était davantage pour un avortement au départ. Mais les jeunes parents sont aujourd'hui assurément les plus heureux d'agrandir leur famille.

En attendant de rencontrer bébé, Cindy Poumeyrol profite pleinement de sa grossesse, elle qui regorge d'énergie. En effet, ces derniers mois, la jolie blonde révélée dans Koh-Lanta ne s'est pas arrêtée, enchaînant les voyages et les événements publiques, tout en s'occupant de sa marque de prêt-à-porter et de la rénovation de sa maison qui lui a coûté beaucoup d'argent. Au milieu de tous ses projets, Cindy a pris le temps de réaliser un shooting tout particulier et qu'elle n'aurait pas pensé avoir l'audace de faire un jour : celui de prendre la pose enceinte de 7 mois et en lingerie fine !

Sur Instagram vendredi 3 février, elle en a dévoilé le résultat. Soutiens-gorges au décolleté généreux, dentelle noire ou body moulant... Cindy Poumeyrol n'a reculé devant rien pour prouver qu'il était tout à fait possible d'être sexy en petite tenue tout en attendant un bébé. Non sans mal toutefois. "Difficile de se trouver sexy enceinte avec ce corps qui se transforme", a-t-elle reconnu en légende. Et d'ajouter : "Je me suis prêtée au jeu d'un shooting lingerie pour la collection spéciale Saint Valentin de chez @bonprix et je dois avouer que le résultat me plaît et pourtant ce n'était vraiment pas gagné d'avance".