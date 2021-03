Claire Chazal prend la défense de son ex Patrick Poivre d'Arvor, qui aime "multiplier les conquêtes féminines"

De nombreuses voix se sont élevées contre Patrick Poivre d'Arvor depuis qu'une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre. Accusé d'agressions sexuelles et de viols multiples à l'encontre de Florence Porcel, l'animateur est toutefois soutenu par son ancienne compagne, Claire Chazal, avec qui il a eu une liaison et un fils, François, né en 1995. "Je trouve regrettable que dans certaines affaires, des bourreaux supposés soient jetés en pâture devant le tribunal de l'opinion et même peut-être devant le tribunal médiatique, a-t-elle expliqué dans L'instant M sur France Inter. Concernant Patrick, qu'évidemment je connais bien, je peux dire et assurer que, bien qu'étant séducteur, aimant bien sûr conquérir, aimant peut-être multiplier les conquêtes féminines, il n'est en rien ni dans la violence, ni dans la force."

Ce qu'il aime, avant tout, c'est séduire, c'est convaincre

Depuis quelques jours, Patrick Poivre d'Arvor est décrit, sur les réseaux sociaux, comme un dangereux prédateur par ses victimes supposées. Selon une source du journal Le Parisien, l'animateur aurait attiré de nombreuses jeunes femmes jusque dans son bureau, que son entourage professionnel surnommait "le McDo de Patrick". Et bien qu'elle n'ait pas nié la forte envie de plaire de son ex, Claire Chazal a nié en bloc tout ce qui pouvait avoir attrait à la violence. "Ce qu'il aime, avant tout, c'est séduire, c'est convaincre, par la parole, par ce qu'il est, par son charme, par sa position... mais en rien arriver à forcer quelqu'un, a-t-elle précisé. Il y a un orgueil chez lui qui fait que charmer, être aimé, c'est ce qu'il souhaite. Et non pas forcer. Concernant TF1, jamais les choses n'ont été évoquées ni même imaginées dans cette tour où son bureau était au coeur de la rédaction et où chacun avait accès à ce bureau."

Dans Le Parisien, justement, un témoin expliquait que la rupture entre Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal ne s'était pas très bien passée. Il racontait qu'en apprenant qu'elle le quittait pour Xavier Couture - l'un des grands patrons du groupe TF1 -, l'animateur aurait uriné "sur le canapé où elle avait l'habitude de faire la sieste". Chose qu'elle a oublié d'évoquer lors de son passage sur France Inter. "Interrogez-la, proposait l'accusé, lors de son passage dans l'émission Quotidien. Elle est horrifiée par ce type d'attaques aussi basses." Une prochaine fois, sans doute...

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.