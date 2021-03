Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : une journaliste sort du silence et s'en prend à Jean-Pierre Pernaut

Patrick Poivre d'Arvor est accusé de viols et ses agissements au sein de la rédaction de TF1 font beaucoup parler. Jean-Pierre Pernaut a décidé de prendre sa défense et a dénoncé des "témoignages mensongers".

Mardi 2 mars 2021, Jean-Pierre Pernaut était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules, sur RMC. Il a réagi au scandale concernant son ex-collègue chez TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Bien que Patrick Poivre d'Arvor était "quelqu'un qui aimait les femmes et qui n'a jamais caché son amour pour les femmes", il n'est assurément pas coupable des agissements et crimes qui lui sont reprochés selon Jean-Pierre Pernaut. "Son bureau était au milieu de la rédaction, s'il s'était passé quelque chose dans ce bureau on l'aurait su, a affirmé l'ex-présenter du 13h. S'il s'était passé des choses répréhensibles, on l'aurait su. J'aimerais connaître la liste des gens qui ont témoigné car ces témoignages sont mensongers."

Ce soutien à PPDA a évidemment fait réagir. Sur Twitter, la journaliste Cécile Delarue, ancienne employée de TF1, s'est exprimée. Elle a mentionné Jean-Pierre Pernaut et a poursuivi : "J'ai travaillé à la rédaction de TF1 à cette époque. J'ai toujours soigneusement évité l'ascenseur parce que j'avais peur d'y croiser Poivre. J'ai rasé les couloirs, fait demi tour en l'apercevant, craint d'être appelée par ses secrétaires dans l'interphone, fuit les conf[érences] du 20h. Je ne suis pas la seule. Je suis loin d'être la seule."