Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : Jean-Pierre Pernaut dénonce des "témoignages mensongers"

Richard Berry, Gérard Depardieu et... Patrick Poivre d'Arvor. Depuis un moment, les accusations se multiplient à l'encontre de personnalités publiques. PPDA a vu son image ternie le 18 février dernier, jour où nos confrères du Parisien ont annoncé qu'une enquête préliminaire pour viols avait été ouverte par le parquet de Nanterre. L'ancienne vedette du journal télévisé de TF1 est visée par la plainte de l'écrivaine Florence Porcel qui lui reproche un rapport sexuel non consenti en 2004 dans son bureau et de lui avoir imposé une fellation en 2009 au siège de la société de production A Prime Group.

Rapidement, l'ex de Claire Chazal a nié en bloc ces accusations, prônant son innocence et assurant vouloir lui-même saisir la justice. Il a aujourd'hui reçu un soutien de taille, celui de Jean-Pierre Pernaut. En effet, l'un des visages les plus populaires de la Une s'est exprimé sur ce sujet délicat lors de son passage dans Les Grandes Gueules sur RMC mardi 2 mars 2021. Le journaliste s'est notamment dit "choqué" et a jugé "lamentable" que "ce genre d'affaire sorte dans la presse". Jean-Pierre Pernaut fait alors valoir la présomption d'innocence, bafouée selon lui. "Pour l'instant, il n'y a pas de victime ni de coupable, il y a deux plaignants", a-t-il rappelé.

Son interlocuteur Alain Marshall souligne alors que des rumeurs circulaient depuis longtemps au sujet de Patrick Poivre d'Arvor, lesquelles faisaient de lui un prédateur sexuel auprès duquel il aurait apparemment mieux valu pour les femmes de ne pas se retrouver seules. "Alors, ça c'est un mensonge", l'a tout de suite coupé Jean-Pierre Pernaut. Et de s'expliquer : "Je peux vous le dire parce que Le Parisien cite des journalistes de TF1 qui n'ont pas connu cette époque, ou pratiquement pas. C'est un mensonge total".

Jean-Pierre Pernaut est toutefois prêt à reconnaître que son ancien confrère était "quelqu'un qui aimait les femmes et qui n'a jamais caché son amour pour les femmes". Un trait de caractère qui ne fait cependant pas de lui un coupable. "Patrick, son bureau était au milieu de la rédaction, s'il s'était passé quelque chose dans ce bureau on l'aurait su (...) Il est dans la vie comme il est dans ses livres. Il écrit remarquablement bien, il aime parler. S'il s'était passé des choses répréhensibles, on l'aurait su. J'aimerais connaître la liste des gens qui ont témoigné car ces témoignages sont mensongers", a-t-il assuré.