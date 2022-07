Claire Chazal : Ses vacances précieuses chez un célèbre journaliste, dont elle est très proche

Claire Chazal peut enfin souffler et partir en vacances. Et comme chaque année c'est avec un célèbre journaliste, dont elle est très proche, qu'elle va vivre cette pause estivale. Ce jeudi 21 juillet 2022, au micro d'Europe 1, la journaliste de 65 ans a d'ailleurs fait une jolie déclaration à ce dernier, Marc-Olivier Fogiel. Dans l'émission Le club de l'été, comme repéré par Gala.fr, la journaliste de 65 ans a évoqué leurs vacances, après que son ami lui a adressé un petit mot.

"Maintenant, il est temps de faire sa valise et que tu me rejoignes demain en vacances, comme convenu, sur le bassin d'Arcachon, a fait savoir Claire Chazal à l'antenne. On t'attend, on t'embrasse fort." Alors que les incendies commencent à être contrôlés en Gironde, certains sont en train de pouvoir enfin réintégrer leur domicile. Le duo d'amis a donc visiblement prévu de garder ses habitudes et se rendre sur le bassin. Marc-Olivier Fogiel lui avait adressé un petit message, la félicitant pour son "année brillante" aux commandes des émissions Le Passage des Arts et Le Grand Échiquier.

Elle est la marraine de sa fille aînée, Mila

Des félicitations qui lui ont fait "très, très plaisir d'entendre", elle qui est si proche de Marc-Olivier Fogiel puisqu'il l'a même choisie pour être la marraine de sa fille aînée, Mila. La maman de François, fils qu'elle a eu avec Patrick Poivre d'Arvor, a confié aussi avoir "la chance d'être invitée régulièrement chez lui pour une petite semaine". Dans cette maison sur le bassin d'Arcachon, elle retrouve donc son ami, mais aussi son époux François Roelants, ainsi que leurs deux filles, Mila, qui a vu le jour en 2011 et Lily, né deux ans plus tard, comme sa soeur, à l'aide de la même mère porteuse américaine. "Ils adorent cet endroit et moi aussi", a-t-elle fait savoir à propos de ses vacances tant attendues. Quant à leur amitié, elle n'est plus à prouver au fil de toutes ces années. "C'est un ami très cher", a indiqué Claire Chazal admettant que c'est un fait "rare" de pouvoir garder de tels liens dans ce milieu. "Il est très bienveillant avec moi. J'ai besoin de son avis tout le temps. Il m'a été d'une aide précieuse", avait-elle déjà confié au sujet de leur relation si précieuse, dans les colonnes de TV Mag.