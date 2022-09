Claire Keim en couple avec Bixente Lizarazu : qui est Stéphanie, l'ex-compagne du footballeur et mère de son fils ?

Il vit une romance stable et épanouissante depuis tellement d'années qu'on pourrait imaginer Bixente Lizarazu n'être l'homme que d'une femme. Depuis 2006, très précisément, le footballeur compte fleurette auprès de Claire Keim, qu'il n'a jamais épousée, mais avec qui il a eu une adorable petite Uhaina en 2008. Il avait rencontré la chanteuse alors qu'il s'était reconverti en consultant, pour TF1, et qu'il l'avait croisée lors d'un concert de la troupe Les Enfoirés.

Difficile à croire, mais Claire Keim - que l'on retrouve ce soir dans la mini-série Vise le coeur sur TF1 - n'est pas le premier amour de Bixente Lizarazu. En réalité, le sportif est devenu, très tôt, un grand séducteur, peut-être à son insu. Et c'est ainsi qu'il a essuyé une première déception au lycée, en classe de seconde, puis qu'il a vécu une seconde histoire, passionnée, avec une certaine Stéphanie, rencontrée à Bordeaux. "J'avais seize ans, elle en avait quinze, racontait-il dans les pages du magazine Télé Star. C'est ma première longue histoire d'amour. Tximista est né de cette union neuf ans plus tard. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais la vie a eu rapidement raison de notre couple. Nous étions jeune et sans doute, tout simplement, pas fait l'un pour l'autre."

Le divorce des parents est souvent une chose difficile à digérer, pour un enfant. Pour autant, Tximista s'en est sorti comme un chef, il est resté très proche de son papa et vit désormais en Amérique, à New York. "Il n'a heureusement pas mal vécu cette séparation, poursuivait son papa. C'est une décision toujours difficile à accepter pour un enfant, surtout lorsque son père vit à des milliers de kilomètres du foyer supposé familial. Cet éloignement avec lui a été pour moi une grande source de tristesse et de culpabilité. Malgré ce passage difficile, nous avons réussi à lui donner un bon équilibre. C'est là l'essentiel." Depuis son passage dans Les Enfoirés, Bixente Lizarazu comprend bien que son destin était de croiser Claire Keim. Il avait, pourtant, déjà trouvé l'amour grâce aux spectacles de la troupe puisqu'il avait eu un coup de foudre en plein concert, en 1998, pour Elsa Lunghini.