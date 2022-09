Claire Keim et Gwendoline Hamon : Ce célèbre acteur avec qui elles ont été en couple

Claire Keim est devenue une valeur sûre de l'industrie TF1. Après Le Maître du Zodiaque, Insoupçonnable ou encore Infidèle, dans lequel elle donnait la réplique à Chloé Jouannet, la comédienne de 47 ans a fait son grand retour dans Vise le coeur, série où elle campe le rôle de Julia Scola. Une ambiance thriller policier bien loin de l'univers du film Un homme par hasard, dans lequel elle jouait un couple avec Frédéric Diefenthal. A l'époque, les deux acteurs étaient partenaires à l'écran comme à la ville. Durant deux ans, Claire Keim et Frédéric Diefenthal ont vécu une belle histoire avant leur séparation en 2001.

Si Claire Keim a refait sa vie avec l'ancien footballeur Bixente Lizarazu, avec qui elle nage en plein bonheur depuis 2006 et la naissance de leur fille Uhaina, 14 ans, Frédéric Diefenthal n'est pas en reste. Le héros de Demain nous appartient et Ici tout commence a lui aussi regoûté aux joies du quotidien de couple. Le comédien est tombé amoureux d'une autre comédienne, Gwendoline Hamon, elle aussi star du petit écran (elle est l'héroïne de la série Cassandre). Les deux se sont dit 'oui' en 2004 avant de divorcer près de dix ans plus tard. Ils sont néanmoins restés en bons termes pour le bien de Gabriel, leur fils de 18 ans, parfait mélange de ses parents.

Voilà maintenant seize ans que Claire Keim est sur son petit nuage d'amour avec Bixente Lizarazu. Pour elle, le coup de foudre est immédiat le jour de leur rencontre. Malgré tout, la comédienne n'a jamais pensé à s'unir pour la vie à l'ancien champion du monde : "Le concept m'est étranger. Il est plus joli de savoir que l'on est libre de partir et de rester ensemble" confiait-elle à TV Grandes Chaînes.

Loin de vouloir se passer la bague au doigt, Claire Keim et Bixente Lizarazu revendiquent leur indépendance : "On ne fait pas tout ensemble, je pense qu'il est important de garder son indépendance et de cloisonner ce qui touche à la vie professionnelle. J'essaie d'être une bonne équipière. [...] C'est une grande chance que nous avons de nous manquer. Nous n'avons pas d'habitudes, pas de quotidien, pas de routine. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps." Loin des yeux, loin du coeur, très peu pour Claire et Bixente.