Claude Gensac : Louis de Funès amoureux d'elle en secret, ses révélations 30 ans après la mort de l'acteur

Claude Gensac est décédée en 2016, soit quelques semaines avant son 90e anniversaire qui aurait eu lieu le 1er mars 2017. Six ans plus tard exactement, l'aura de cette grande actrice française reste toujours aussi vivant, elle qui a marqué le cinéma populaire des années 1970. En effet, elle a joué dix fois l'épouse de Louis de Funès à l'écran, une étiquette difficile à décoller. Mais derrière ses rôles sur grand écran, se trouve également un amoureux transi.

Pour son interview à France Dimanche en 2013, Claude Gensac était à l'origine venue faire la promotion du long métrage d'Emmanuelle Bercot, Elle s'en va. Un drame avec Catherine Deneuve qui lui a permis de retrouver les plateaux de tournage et de s'éloigner de son éternelle image de "biche" de Louis de Funès. Pour autant, elle n'avait pas échappé aux questions sur ses tournages avec le monstre sacré du 7e art. C'est après que l'acteur et son épouse Jeanne l'ont vue jouer dans une pièce de théâtre que l'idée est venue de faire d'elle la femme fictive de Louis de Funès. "Jeanne a alors suggéré à Louis de me choisir comme partenaire attitrée. Elle voulait bien que je sois la femme de son mari à l'écran", confiait alors la comédienne à l'hebdomadaire.

Une grande complicité naît alors entre Claude Gensac et Louis de Funès, mais sans idylle... ou presque. En effet, la comédienne raconte dans France Dimanche que l'un des amis de l'icône, Michel Galabru, lui a confié bien des années après sa mort qui est survenue en 1983, qu'il n'avait pas été insensible à ses charmes : "Michel Galabru m'a révélé que Louis était amoureux de moi. [...] Je n'en ai jamais rien su et je ne le saurai jamais. À aucun moment, il n'a dit ou fait quoi que ce soit qui aurait pu me laisser deviner ses sentiments."

Deux vies sentimentales bien distinctes

Chacun a donc fait sa vie amoureuse de son côté. Claude Gensac a épousé en 1952 Pierre Mondy, qu'elle a rencontré au cours Simon, mais a divorcé deux ans plus tard. En 1958, elle s'est remariée avec Henri Chemin, pilote automobile et directeur des relations publiques de Ford France. Le couple a eu un fils, Frédéric Chemin, compositeur de musique de variétés et a divorcé en 1977. De son côté, Louis de Funès était donc l'époux de Jeanne, descendante de l'écrivain Maupassant. Une union qui a démarré en 1943, qui leur donnera deux enfants, Olivier et Patrick, et durera quarante ans. Il avait été auparavant marié et père d'un fils caché, Daniel. Et s'il n'a jamais craqué pour Claude Gensac, le comédien a connu une liaison de l'acteur avec l'animatrice de radio Macha Béranger.

Au Parisien en 2000, Claude Gensac confiait ne jamais avoir été la rivale de Jeanne de Funès : "Nous nous retrouvons de temps en temps. Nous n'avons jamais été rivales car c'est elle qui m'avait choisie pour Oscar."