Claude (Koh-Lanta) : Cette folle expérience sexuelle avec une autre que sa femme

Avant Koh-Lanta, Claude en a vécu des aventures. Lundi 20 juillet 2020, alors qu'il était l'invité du Jarry Show, le héros passé trois fois à côté de la victoire – en 2010 au Vietnam, en 2012 au Cambodge puis en 2020 aux îles Fidji – a raconté une anecdote croustillante !

Si sur le camp de Koh-Lanta, les aventuriers n'ont pas la tête aux amourettes, Claude a eu l'occasion d'avoir une relation sexuelle dans un autre lieu insolite. Alors que l'humoriste Jarry lui demandait quel était l'endroit le plus improbable où il avait fait l'amour, ce chauffeur de maître de 42 ans a raconté un moment torride... dans un avion ! "Ce n'était pas avec ma femme (...). C'était il y a longtemps sur un vol Chicago-Paris. L'avion était vraiment vide. En fait, j'avais loupé mon premier vol qui était une correspondance. Je ne suis parti que le lendemain sur un vol de nuit avec une Américaine qui faisait le trajet", a-t-il confié. Et de poursuivre son récit : "Ça s'est fait vraiment comme ça. Il y avait quatre sièges sur la rangée du milieu au fond qui étaient disponibles. C'était sous les plaids évidemment." Curieux, Jarry a alors demandé à Claude ce que ça faisait de "s'envoyer en l'air". "Je n'ai pas trouvé une différence que de s'envoyer en l'air sur terre. C'était vraiment le lieu qui était improbable et surtout la rencontre", a répondu l'aventurier.

Durant cet entretien, Claude a fait une autre révélation surprenante. En effet, l'acolyte de Teheiura a raconté avoir été approché par Rocco Sifredi pour tourner dans un film pornographique avec lui. Une proposition qui date d'il y a bien des années, lorsque le sportif travaillait dans un restaurant du 16e arrondissement de Paris fréquenté par la star du X... et qu'il avait déclinée !

Rappelons que tout cela s'est déroulé bien avant que le Putéolien rencontre la femme de sa vie : Virginie. Ensemble depuis des années, Claude et sa belle filent le parfait amour. Ils sont également comblés par leurs deux petits garçons : Andrea (5 ans) et Marceau (7 mois). D'ailleurs, Claude a appris la deuxième grossesse de sa femme lors du tournage du dernier Koh-Lanta, l'île des héros.