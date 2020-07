Claude (Koh-Lanta) : Son lien très particulier avec une danseuse de DALS

En participant une troisième fois à Koh-Lanta (en 2010, 2012 et 2020), Claude est devenu ultrapopulaire. Ses qualités physiques et morales lui valent d'être adulé par les fans, certains ont même voté pour lui lors des municipales alors qu'il n'était même pas candidat. Claude n'a pas vraiment l'intention de surfer sur cet engouement et ne compte pas changer de métier (il est chauffeur de maître). Il rejette d'ailleurs le star system. Pourtant, sa compagne Virginie et lui sont très proches de certains danseurs de Danse avec les stars...

Et cette amitié remonte au minimum à plus de sept ans comme on peut le voir sur le compte Instagram du cultissime Claude. En 2013, il traînait déjà dans les coulisses de l'émission et a posé avec deux danseurs, Katrina Patchett et Grégoire Lyonnet qui portait le trophée de l'émission dans ses mains. Cette année-là, le danseur avait en effet remporté la compétition avec Alizée qui est devenue sa femme en 2016 et avec qui il a eu une petite fille, Maggy, née le 24 novembre 2019.

Des liens très particuliers...

Alors, que faisait Claude en backstage de la célèbre émission de TF1 ? Il soutenait très certainement la femme d'un de ses meilleurs amis... Katrina Patchett. La belle Australienne est en effet en couple avec Valentin d'Hoor. Avant d'être mannequin, le beau jeune homme a participé à Koh-Lanta en 2010... comme Claude ! Cette édition tournée au Vietnam a vu naître une grande amitié entre les deux hommes. Valentin et lui ont fait partie de la même équipe rouge, les Do, et ils n'ont dû leur séparation dans l'aventure qu'à un abandon médical de la part de Valentin après 24 jours de survie.

Depuis, ces deux-là ne se lâchent plus. Coulisses de DALS, soirée sur le thème de Gatsby le magnifique en 2014 avec leurs compagnes, anniversaires... ils sont inséparables. Claude et Virginie ont même été invités en 2017 au mariage de Katrina Patchett et Valentin d'Hoor. Et si en juin dernier les deux hommes ont pris la pose ensemble, leurs chéries aussi sont très copines. En octobre, elles sont toutes les deux allées bruncher à Puteaux, ville de Claude. Avec elles, il y avait aussi... Denitsa Ikonomava, une autre danseuse culte de Danse avec les stars. Et puis Katrina Patchett a été d'un soutien infaillible pour Claude pendant la diffusion de Koh-Lanta 2020. On l'a d'ailleurs vue poser avec un totem, montrant combien elle était fière d'être amie avec lui.

Claude bientôt dans Danse avec les stars ?

Ces amitiés vont-elles pousser Claude à mettre le feu au parquet de TF1 ? En juin 2020, après avoir perdu en finale de Koh-Lanta, nous lui avions posé la question. Il n'avait pas dit oui, mais n'avait pas non plus totalement fermé la porte à cette éventualité. Voici sa réponse : "C'est une aventure compliquée. J'ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs semaines et c'est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînements. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus, donc je ne crois pas." Difficile n'est pas impossible, Claude le sait, certains l'ont comparé à un surhomme !