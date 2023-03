Claude Nougaro : 32 ans d'écart avec sa veuve Hélène, un coup de foudre inattendu

Victime d'un cancer du pancréas, Claude Nougaro s'est éteint à l'âge de 74 ans le 4 mars 2004, soit il y a dix-neuf ans jour pour jour. Laissant alors derrière lui sa femme Hélène, une kinésithérapeute qu'il avait rencontrée en mars 1984 à la Réunion. Le coup de foudre fut immédiat entre eux, et ce malgré leur différence d'âge assez importante.

"On avait trente-deux ans d'écart, mais cela ne m'a pas effrayée. Je n'étais pas prédestinée à vivre dans le monde de la chanson, je n'étais pas du tout fascinée par ça", avait-elle déclaré il y a plusieurs années dans les pages de Gala, alors qu'elle publiait très bel ouvrage hommage sobrement intitulé Claude Nougaro (Ed. Flammarion) dans lequel elle livre quelques confidences sur l'homme qui a partagé sa vie pendant vingt ans.

"J'ai grandi à ses côtés. Je suis devenue la femme que je suis", avait-elle poursuivi, avant de le qualifier comme quelqu'un "d'égocentrique" mais de "simple" et de "profondément humain".

C'est un peu ma famille

Aux côtés du chanteur, célèbre interprète d'Armstrong, elle a dû faire quelques concessions, notamment celle de fonder une famille avec lui, puisqu'il était déjà père de quatre enfants : Cécile et Fanny (nées en 1962 et 1969, de son union avec Sylvie), Théa (fruit de son amour avec l'Arménienne Odette en 1971) et Pablo (né de sa relation avec la Brésilienne Marcia en 1977). "On ne peut pas dire que ce soit un sacrifice. C'est comme ça. Claude a eu des enfants mais, en fait, il voulait être lui-même l'enfant. Et j'ai accepté ça. Il aimait bien l'idée du couple, l'idée d'une exclusivité", avait-elle expliqué lors de cette interview accordée à nos confrères.

Elle révélait d'ailleurs avoir gardé contact avec les enfants du regretté poète : "J'ai toujours des rapports avec ses enfants, c'est un peu ma famille vu que je n'ai pas eu d'enfants avec Claude. Quand je l'ai connu, ses filles étaient déjà grandes. En revanche, son plus jeune fils, Pablo, avait 7 ans, il partait vivre avec sa mère au Brésil". Et en ce qui concerne la disparition de son célèbre amoureux, elle s'était souvenue qu'il "n'avait pas peur de la mort". De touchantes confidences de la part de celle qu'il l'aura accompagné chaleureusement et amoureusement jusqu'à son dernier souffle...