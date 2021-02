Claudio Capéo le bras dans le plâtre : blessé, il relate son accident farfelu

Puisqu'elles sont humaines avant tout, nos personnalités préférées se blessent parfois. Récemment, on a pu voir le nez égratigné de Benjamin Castaldi ou encore l'accident de surf de Laury Thilleman. Si la plupart de ces blessures sont la cause d'accidents assez communs, Claudio Capéo, lui, a un mot d'excuse un peu plus original que les autres : il a survécu à un accident de tronçonneuse.

Le chanteur âgé de 36 ans a expliqué ne plus avoir maîtrisé l'engin lors de sa participation à l'émission On refait la télé, sur RTL, le samedi 27 février 2021. Arrivant un bras dans le plâtre, Claudio Capéo explique qu'il aurait préféré que ce soit "un accident de gondole à Venise". "C'est plutôt en faisant de la tronçonneuse, je me suis pris un tronc d'arbre sur le bras", déplore l'artiste, qui révèle au passage ses activités de bûcheron du week-end, chez lui en Alsace avec femme et enfants.

"Hier soir, je me suis pris une grosse bûche, mais c'est pas grave je vais très bien", rassure Claudio Capéo, venu le bras enchemisé faire la promotion de son tout nouvel album de reprises de chansons italiennes, Penso a te. Malgré cette embûche, le chanteur passé par The Voice reste très motivé à vendre son nouvel opus.

"Pendant longtemps, je n'ai pas assumé le fait d'être... 'rital'. J'avais pensé à cet album il y a trois ans, mais je me disais que j'allais passer pour un ringard. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis... Ce clip a servi de déclencheur", avait expliqué le père de famille auprès de Paris Match en novembre dernier, depuis la Toscane. Un pari gagnant puisque l'album s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires.