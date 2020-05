Clémence Botino en maillot de bain à plumes, bientôt le retour en métropole !

C'est un règne un peu particulier pour notre Miss France 2020. Plutôt que d'enchaîner les salons thématiques, les élections de beautés régionales et les interventions télévisées, Clémence Botino a vécu une grande partie de son année... à domicile, en Guadeloupe. Après avoir vécu de près ou de loin les grèves des transports, les manifestations, les incendies, la jeune femme de 22 ans s'est retrouvée confinée à plus de 6500 km de ses nouvelles responsabilités professionnelles, du comité et de son écharpe de gagnante ! Mais le retour à la réalité, c'est pour bientôt.

Puisque la quarantaine a pris fin, officiellement en France depuis le 11 mai 2020, Clémence Botino va pouvoir retrouver son appartement de fonction situé dans la ville de Paris. C'est ce qu'elle a annoncé sur son compte Instagram au détour d'une photographie d'elle en maillot de bain à plumes. "Hello tout le monde, écrit la reine de beauté le lundi 11 mai 2020. Premier jour du déconfinement, alors quel a été votre programme du jour ? On n'oublie pas les gestes barrières. PS : cette semaine, je rentre à Paris." À l'heure actuelle, la distanciation sociale est de rigueur et tous les événements prévus ces prochains mois ont été annulés. Espérons qu'elle ait malgré tout de quoi faire.