Clémence Botino (Miss France 2020) et le racisme, "un passage presque obligé..."

Pas facile d'être Miss France... S'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Depuis le 14 décembre 2019, Clémence Botino, sacrée Miss France 2020, doit faire face à de nombreuses critiques et commentaires racistes. Interviewée par Purepeople.com, la jolie Guadeloupéenne âgée de 23 ans, a dévoilé qu'elle ne prêtait pas attention à ces remarques déplacées.

"Ça ne m'atteint pas... je savais que ça allait arriver mais j'ai reçu beaucoup de conseils de la part des autres Miss France, que ce soit celles de couleur ou les autres" explique-t-elle. Bien entourée et très soutenue par ses "soeurs", Clémence Botino a pu bénéficier des mises en garde de plusieurs d'entre elles : "J'ai discuté avec Corinne Coman (Miss France 2003, ndlr), avec Vaimalama Chaves (Miss France 2019, ndlr) et elles m'ont dit que c'est presque un passage obligé, c'est un peu triste. On m'a aussi dit que Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016, ndlr) a également subi énormément de critiques lorsqu'elle a été élue Miss France...", raconte la jeune femme.

Résignée, Clémence Botino est pourtant déterminée à profiter au maximum de son aventure, sans prêter attention aux critiques. "On ne peut pas mettre tout le monde d'accord mais j'ai été élue avec la majorité des votes et ce sont les gens qui m'ont élue donc ça veut bien dire qu'il y a une majorité qui me soutient...", affirme-t-elle, fière de son parcours.

Dans les moments difficiles, la nouvelle reine de beauté peut également compter sur Sylvie Tellier, qui l'épaule au quotidien et lui délivre elle aussi de précieux conseils. Lorsque le besoin s'en ressent, la directrice générale du comité Miss France est même prête à prendre la défense de sa petite protégée.

Toute reproduction est interdite sans la mention Purepeople.com.