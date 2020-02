Clémence Botino (Miss France 2020) : Son physique moqué à l'école (EXCLU)

On ne peut pas être Miss France sans subir de nombreuses critiques, notamment sur le poids. Clémence Botino, fraîchement élue depuis un mois, n'a cependant pas de problèmes particuliers avec sa silhouette. Pourtant, si Vaimalama Chaves a pu être au cours de son histoire personnelle montrée du doigt pour être un peu trop ronde aux yeux de certains, la jolie Guadeloupéenne a, quant à elle, longtemps été critiquée dans son enfance pour sa minceur. En interview exclusive pour Purepeople.com, la belle a accepté de raconter ce qu'elle a dû affronter au collège.

"Quand j'étais au collège, vers la sixième, cinquième, à peu près, on se moquait de moi parce que j'étais très vite grande et très très fine... C'est vrai que j'ai grandi très vite et que j'étais plus grande que les garçons", raconte la reine de beauté. "Je ne dirais pas que c'était du harcèlement scolaire, c'étaient des petites moqueries de camarades... C'était pas facile tout le temps, mais j'ai toujours su me relever", explique la jeune femme de 23 ans, qui met ces plaisanteries sur le compte de l'immaturité liée à l'âge.

Aujourd'hui, Clémence Botino ne fait plus attention aux critiques, quelles qu'elles soient. "Je ne me suis pas mis de carapace, mais c'est juste que j'ai compris certaines choses plus vite et c'est peut-être grâce à ça que j'ai pu faire les choix qui m'ont menée à être Miss France par la suite...", affirme-t-elle. Bien loin de cette "mauvaise période", comme elle la décrit, Clémence Botino ne se considère pas du tout comme une ex-victime de harcèlement scolaire. "Les enfants sont taquins et sont immatures, c'est dommage, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre et d'avancer..." , assure Miss France 2020.

Mais même en tant que plus belle femme de France, Clémence Botino avoue avoir des complexes "comme toutes les femmes". Cependant, elle refuse de les dévoiler, ne souhaitant pas se plaindre. "Nous, on voit des choses que les autres ne voient même pas, alors ce n'est pas important...", explique-t-elle.

