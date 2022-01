Clémence Castel a frôlé le drame avec sa famille : l'événement "incroyable" qu'elle a vécu

Clémence Castel s'en souvient comme si c'était hier. Il y a vingt-sept ans, un 18 janvier, la double gagnante de Koh-Lanta (2005 et 2018) a vécu l'inimaginable. C'est donc tout naturellement qu'elle a souhaité raconter les faits ce mardi 18 janvier 2022 à sa communauté Instagram.

"Parce que cette page me permet de partager mes expériences, mon vécu, et que notre passé explique beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui... Je vais vous expliquer une chose incroyable que j'ai vécue à l'âge de 10 ans, le 18 janvier 1995... Il y a donc exactement 27 ans", a-t-elle commencé. Clémence Castel confie ensuite avoir eu une belle frayeur lorsque, alors qu'elle passait du bon temps avec sa famille, ses parents, son frère et sa soeur dans leur maison en Ariège (Les Pyrénées), "un énorme bloc de pierre s'est décroché de la montagne en bas de laquelle nous habitions".

Ce rocher impressionnant de plusieurs tonnes (voir notre diaporama) a détruit une partie de la maison et son mobilier mais, fort heureusement, aucune perte n'a été déplorée. "Plus de peur que de mal pour nous tous... car personne n'a été blessé... les dégâts n'étaient que matériels... Mais c'est une journée qui nous a tous marqués", a expliqué la maman de Louis (9 ans) et Marin (7 ans). Après cet événement improbable que Clémence Castel et les siens n'auraient jamais pensé vivre, ils ont décidé de quitter les lieux pour toujours malgré les souvenirs heureux : "À partir de ce jour-là, nous n'avons plus jamais habité cette maison dans laquelle j'ai grandi pendant 10 ans... Trop de risque que cela se reproduise... Nous n'aurions jamais été sereins de retourner y vivre... Malgré les protections qui devaient être posées."

À l'époque, la tombée du bloc de pierre dans son salon avait été très commentée et s'était même retrouvée dans les pages d'un journal régional. Un article qu'a précieusement conservé Clémence Castel. "Voilà, juste pour vous raconter ça car ça n'arrive pas à tout le monde. Cela a été un événement important dans mon enfance. Et parce que nous sommes le 18 janvier", a-t-elle conclu sur le sujet.