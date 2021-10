Clémence Castel transparente sur son homosexualité : la réaction de ses enfants face à sa nouvelle vie

Clémence Castel a vu sa vie bouleversée lorsqu'elle a fait la rencontre de Marie. Séparée de Mathieu Johann et maman de leurs deux enfants, Louis (11 ans) et Marin (7 ans), l'aventurière ne pensait sans doute pas avoir un jour un coup de coeur pour une femme. Et pourtant, c'est en 2019 qu'elle a bien craqué pour sa belle, pour ne plus jamais la quitter. L'arrivée de Marie dans la vie de Clémence Castel a forcément été un chamboulement pour les enfants de la star de Koh-Lanta. Mais cette dernière a pris soin de tout amener en douceur.

"Il y a eu beaucoup de tolérance et de compréhension de leur côté. J'ai utilisé des mots très simples et dit que j'avais rencontré une amoureuse et qu'elle s'appelait Marie. Il y a eu d'abord la phase où on leur a annoncé la séparation avec leur père. Il fallait faire chaque chose en son temps", a-t-elle raconté pour Télé Loisirs mardi 12 octobre 2021. Et d'ajouter : "La réaction de Marin, mon plus jeune, a été de dire : 'Ça, c'est pas comme tout le monde !' C'est vrai, ça n'est pas comme tout le monde. C'est la vision d'un enfant de trois ou quatre ans. C'est normal qu'il exprime cela".

Clémence Castel se réjouit par ailleurs de pouvoir évoquer le sujet de l'homosexualité avec ses garçons et ainsi, leur en apprendre davantage sur la tolérance. "Ça a ouvert la discussion sur le fait que ça existe, que ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas heureux. Bien au contraire. Que le plus important, c'est l'amour qui règne dans la famille, que ce soit avec un homme ou une femme." Depuis, Clémence Castel et Marie forment une belle et unie famille recomposée. "Ils ont accepté très rapidement Marie qui est une personne très douce et qui a rapidement trouvé sa place. Elle passait de célibataire à une famille avec deux enfants !", a souligné la jolie brune.

À noter qu'avec Marie, les choses sont très sérieuses puisque Clémence Castel s'est pacsée avec elle au mois d'août 2021, dans la plus grande discrétion.