Clémentine Sarlat séparée de son mari : "larmes à l'infini, le coeur qui se serre...", son bilan mitigé de 2022

C'est peu dire que l'année 2022 aura été celle du changement pour Clémentine Sarlat. Celle-ci avait bien commencé avec la naissance au mois de février dernier de sa troisième fille June, issue de son mariage avec Clément Marienval dont elle a également eu leurs aînées Ella (5 ans) et Jasmine (2 ans). Mais au mois de novembre, c'est pour annoncer une triste nouvelle que la journaliste prenait la parole sur ses réseaux sociaux : elle se séparait de son époux. Une nouvelle qui a eu de quoi surprendre tant tout semblait aller pour le mieux entre les deux férus de sport.

Depuis cette annonce, Clémentine Sarlat prend soin de ne pas trop s'étendre sur les raisons de leur rupture sans néanmoins s'empêcher de confier sa peine. Au moment de faire le bilan sur 2022, la jolie blonde a justement subtilement évoqué cette période compliquée qui lui a causé bien de la peine. "Finalement, elle fait du bien cette rétro. Il s'est passé des trucs de fou en 2022", a-t-elle d'abord estimé après avoir partagé en story Instagram une série de photos de ces 365 derniers jours.

Les moments les plus durs que je n'ai jamais vécu de ma vie

Et de continuer : "Mais, ce que ne je ne montre pas, c'est les larmes à l'infini, c'est le coeur qui se serre, ce sont les moments les plus durs que je n'ai jamais vécu de ma vie, c'est le chagrin, c'est la fatigue immense générée par le fait d'avoir des enfants si petites... C'est une saison de ma vie. Ça passera". Une année en double teinte donc pour Clémentine Sarlat qu'elle qualifie même d'"ambivalente".

Face à autant d'épreuves, la spécialiste en rugby, athlétisme et tennis ne peut donc que se souhaiter un certain apaisement pour 2023, tout comme à sa fidèle communauté. "Je ne vous souhaite pas une 'bonne' année, je vous souhaite de vous trouver, d'arriver à être heureux(se), d'arriver à faire ce qui vous plaît, d'avoir la santé, de vous sentir entouré", lui-a-t-elle adressé. Et de conclure avec reconnaissance : "Merci de votre bienveillance au quotidien par ici".