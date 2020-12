Clique : Pour la dernière de l'année, Mouloud Achour convie Olivier Baroux et Oxmo Puccino

La fin de l'année approche à grands pas et il est temps pour l'audiovisuel de marquer une pause. Les deux prochaines semaines à venir, les téléspectateurs ne pourront pas retrouver leurs rendez-vous habituels mais chaque média a pris soin de terminer la saison sur une bonne note. Pour la dernière de l'année de Clique TV, Mouloud Achour a de son côté convié trois personnalités bien différentes les unes des autres, mais tout aussi passionnantes.

Les fidèles de Canal+ découvriront donc ce dimanche 20 décembre 2020, l'actualité d'Olivier Baroux. Le comédien et réalisateur évoquera sans aucun doute son dernier projet audacieux avec son complice de longue date, Kad Merad. Ensemble, ils ont décidé de reformer leur mythique duo Kad et O le temps d'une soirée sur MyCANAL. Dès le 25 décembre à minuit, leurs fans pourront alors suivre les nouvelles aventures de Bullit et Riper, les agents du FBI qu'ils ont incarné dans les films Mais qui a tué Pamela Rose ? et Mais qui a (re)tué Pamela Rose ?. Il s'agit d'une création Canal+ uniquement disponible en audio. La chaîne a expliqué vouloir offrir "une expérience immersive inédite par son ampleur et sa qualité".

Mouloud Achour va également accueillir sur son plateau son ami, avec qui il a d'ailleurs célébré ses 40 ans, le rappeur Oxmo Puccino. Ce dernier aura beaucoup de choses sur lesquelles se confier comme son rôle d'ambassadeur d'UNICEF France qu'il tient depuis 2012 et qui lui permet aujourd'hui de prêter sa voix à une campagne pour les droits des enfants. Artiste engagé, Oxmo Puccino a en outre récemment participé à la 16e édition du Mobile Film Festival, qui s'est achevée le 7 décembre dernier, et qui a récompensé les meilleurs courts-métrages traitant du thème Women's Empowerment.

Enfin, entouré de sa bande de chroniqueurs, Catherine Ceylac, Eva Bester et Clement Viktorovitc, Mouloud Achour sera rejoint par Abdelaali El Badaoui, un infirmier libéral exerçant dans les banlieues depuis plus de dix ans. Il est le fondateur de Banlieues Santé, une association qui compte aujourd'hui 5 000 bénévoles et qui oeuvre actuellement à faire respecter le confinement et les gestes barrières par les populations les plus défavorisées.



