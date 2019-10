Clo (Koh-Lanta) en couple : Elle fait une belle déclaration à sa chérie

Le 21 juin 2019, la France découvrait qui était le grand gagnant de la finale de Koh-Lanta : La Guerre des chefs, sur TF1. Une soirée qui avait été chamboulée par la déclaration de Clo, qui avait fait son coming out en direct devant des milliers de téléspectateurs.

Quelques mois plus tard, la jeune femme de 28 ans s'affichait sur son compte Instagram en charmante compagnie. Depuis, l'ancienne aventurière, qui s'assume désormais complètement, a posté jeudi 17 octobre 2019 une photo où on la voit en pleine rue, dans les bras de sa moitié, un grand sourire aux lèvres. En légende, Clo déclare amoureusement : "Seule j'allais vite... À deux, on ira loin ! Et qui plus est, on décolle dans deux jours pour le Sénégal. Je suis en grand besoin de dépaysement et de déconnexion totale. Je n'ai pas quitté l'Europe depuis mon voyage aux Fidji pour faire Koh-Lanta ! C'était il y a exactement un an déjà, une parenthèse de vie extraordinaire... et cette fois, je me réjouis de découvrir une autre forme d'aventure, celle qui m'attend avec toi."