Coachella 2022 : Camille Cerf dévoile un sacré décolleté, Iris Mittenaere en mode disco

Depuis qu'elles ont lâché leurs écharpes d'ambassadrice beauté, Camille Cerf et Iris Mittenaere sont plus libres de leur mouvement et de leur style. Elles s'imposent même chaque jour un peu plus dans l'univers de la mode. Camille Cerf dessine désormais des modèles pour une marque de lingerie quand Iris Mittenaere a déjà signé des collections pour la marque Morgan et celle de bijoux Cluse. De beaux projets pour lesquels on peut leur tirer notre chapeau.