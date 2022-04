Coeur de Pirate maman : Adorables photos avec son bébé dans les coulisses de sa tournée !

La petite fille, aussi blonde que sa maman, est cependant régulièrement exposée par Coeur de Pirate sur son compte Instagram. Très fière, elle n'hésite pas à la faire poser, parfois avec son petit frère. Toute la famille recomposée semble d'ailleurs s'entendre parfaitement, une aubaine pour la chanteuse québécoise qui avait traversé quelques périodes de trouble il y a quelques années. Juste après la naissance de sa fille, elle avait notamment fait son coming-out pour s'afficher avec une femme transgenre, la musicienne punk Laura Jane Grace.

Quelques mois plus tard, elles s'étaient séparées avec fracas, la chanteuse expliquant "ne plus jamais vouloir entendre parler" de son ex. Elle avait fini par se remettre avec le papa de sa fille, une union qui n'a donc pas duré non plus. Mais, en 2019, la chanteuse avait fini par retrouver l'amour avec Marc, un homme à qui elle avait fait une déclaration plus qu'originale sur Instagram pour leur premier anniversaire.

"Joyeux anniversaire à l'homme qui m'a fait oublier que j'étais une personne difficile à aimer. Ce n'était vraiment pas une année facile, mais tu t'en sors tous les jours. Je suis heureuse de voir ton courage, ton ambition et ton empathie grandir au fil du temps. Merci d'avoir accepté d'aller chez Home Dépôt avec moi la première fois. À beaucoup d'autres anniversaires ! Je t'aime", avait-elle écrit. Et apparemment, l'amour était réciproque, le petit Arlo en est la preuve vivante !